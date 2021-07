Covestro untersucht im Projekt Carbon2Polymers, wie Kohlenstoffmonoxid aus Hüttengasen für die Herstellung von Polycarbonaten genutzt werden könnte. In einer Kleinanlage in Dormagen will der Kunststoff-Hersteller die Qualität des Gases prüfen. Covestro plant, in der neuen Kleinanlage zu prüfen, ob die Qualität des Kohlenstoffmonoxids (CO) aus Hüttengasen ausreicht, um es zu Polycarbonaten zu verarbeiten. ...

