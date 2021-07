Das börsenotierte Biotech-Unternehmen Marinomed Biotech AG hat vom Chinesischen Staatsamt für geistiges Eigentum (SIPO) das Patent für die Marinosolv-Plattform und ihre Lösungsvermittler-Eigenschaften erteilt bekommen. Das Patent schützt insbesondere Marinosolv als Verfahren zur Herstellung wässriger Lösungen therapeutisch oder kosmetisch relevanter organischer Wirkstoffe, die in Wasser nicht oder nur schwer löslich sind. Die Marinosolv-Plattform ermöglicht es, viele kaum lösliche Verbindungen in Lösung zu bringen, was neue Möglichkeiten zur präzisen Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten eröffnet. "Die Vergabe des Marinosolv-Patents in China ist eine wichtige internationale Bestätigung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...