GAM ernennt Global Head of Wealth Management sowie CEO für LuxemburgZürich (awp) - GAM hat Martin Jufer zum neuen Global Head of Wealth Management ernannt. Zudem wird Sean O'Driscoll künftig als CEO in Luxemburg für die Fonds-Management-Company und den Bereich Private Label Funds zuständig sein, wie der Asset Manager am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...