Die erst im vergangenen November weltweit eingeführten "Fleets" hätten nicht wie erhofft mehr Nutzer dazu animiert, mehr bei dem Dienst zu posten, erklärte Twitter in einem Blogeintrag am Mittwoch. Die Funktion werde deshalb zum 3. August eingestellt.Ganz spurlos verschwinden die "Fleets" zugleich auch nicht: So soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...