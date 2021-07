Breit streuende ETFs liegen in der Gunst der Anleger derzeit oben, doch es kann auch mal spezieller sein - etwa mit bulgarischen Aktien. Von den Faktor-ETFs haben sich dieses Jahr besonders Quality-Strategien bewährt. 13. Juli 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). An der Börse läuft es weiter rund - und im ETF-Geschäft ebenfalls. "Das Wetter ist zwar novembermäßig, das kann man von den ETF-Flows aber nicht sagen", bemerkt Hubert Heuclin von BNP Paribas. Er meldet hohe Zuflüsse in Aktien-, aber auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...