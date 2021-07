Prezero hat seine Umsätze im letzten Jahr um mehr als ein Drittel auf 700 Mio € gesteigert. Das meldet die Schwarz-Gruppe. Durch die jüngst vollzogene Übernahme der Suez-Aktivitäten in mehreren europäischen Ländern werden sich die Erlöse des Unternehmens aber noch viel stärker erhöhen. So rechnet der Konzern künftig mit Umsätzen von mehr als zwei Mrd €. Damit könnte Prezero auch in die Liste der zehn ...

