Das Jubiläums-Magazine #50 stand unter dem Motto "Wir haben Jobs". Ab sofort gibt es nun jeden Donnerstag eine Auswahl aus http://www.boerse-social.com/wearehiring. Das Kapitalmarktumfeld hat eine hohe Vielfalt zu bieten. VIGInternal Audit - IT Auditor (all genders)Wien>> Job ansehen VIGCorporate Social Responsibility - Young Professional (all genders)Wien>> Job ansehen VIGActuarial Department - Actuary with focus on Solvency II (all genders)Wien>> Job ansehen WienerbergerIT Solution ExpertWien>> Job ansehen WienerbergerDivision ControllerWien>> Job ansehen WienerbergerBusiness Unit Production AnalystWien>> Job ansehen Wolftank-AdisaProjektingenieur - Business Development (m/w/d)Innsbruck>> Job ansehen ...

