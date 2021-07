EURUSD wird am Donnerstag 0,12% unter dem gestrigen Schlusskurs gehandelt, nachdem das Paar am Vormittag an der horizontalen Trendlinie bei 1,1847 abgeprallt war. Der Bereich diente vom 18. Juni bis zum 5. Juli als Boden und konnte seitdem trotz mehrfacher Erholungsversuche nicht nachhaltig zurückerobert werden. Durch den heutigen Abpraller könnten Verkäufer erst das Monatstief (1,1772) und später das Jahrestief (1,1704) anpeilen. Erst oberhalb der Widerstandszone bei 1,1880, die mit der 20-Tage-Linie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...