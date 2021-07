Der Markt für Klima- und Lüftungstechnik wird in Russland erst 2022 wieder an das Vorkrisenniveau von 2019 mit 1,9 Millionen verkauften Einheiten anknüpfen können, schätzt Litwintschuk Marketing. Im Jahr 2020 stiegen zwar die Verkäufe von Klimaanlagen für öffentliche Einrichtungen und in den Branchen, die in der Pandemie stärker in den Fokus des öffentlichen Interesses gerieten, wie Krankenhäuser, Pharmaunternehmen oder Datenverarbeitungszentren. Große Einbußen musste hingegen der Absatz von Klimatechnik in Einkaufszentren, Freizeit- und Sportstätten verkraften. Dort ist auch 2021 nicht mit einer ...

