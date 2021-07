Aktien: AMC: Meme-Aktien mit Gegenschlag

Anzeige / Werbung Aktien von AMC Entertainment konnten sich am Donnerstag erholen und machten einige der kräftigen Kursrückgänge in den vergangenen Wochen wieder wett. Nachhaltigkeit muss AMC aber noch beweisen. Die Dynamik ist den Meme-Aktienin letzter Zeit abhanden gekommen, wobei viele der in den sozialen Medien beliebten Aktien im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten immer noch auf einem hohen Niveau notieren, aber deutlich unter ihren jüngsten Höchstständen. Im vergangenen Monat produzierten diese Titel deutliche Verluste. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. AMC-Aktien sprangen am Donnerstag um 7,7 Prozent auf 36 Dollar und beendeten damit eine viertägige Verlustserie. Die Aktien sind seit Jahresbeginn um fast 1.600 Prozent gestiegen, liegen aber etwa 40 Prozent unter ihren Höchstständen von Anfang Juni. Bei der GameStop-Aktie zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Der Titel legte in diesem Jahr um fast 800 Prozent zu, hat sich aber in den letzten fünf Wochen fast halbiert. Gleichzeitig sind die Volumina von Call-Optionen mit geringen Losgrößen, typische Instrumente von Kleinanlegern, seit Juni deutlich geschrumpft. Parallel dazu wurden die Meme-Aktien verkauft. GameStop, Bed Bath & Beyond, Clover Health, ContextLogic und BlackBerry zählen alle zu den Meme-Aktien und sind ähnlichen Kursmustern wie bei der AMC-Aktie gefolgt: Sie sind alle Anfang Juni in die Höhe geschnellt, haben aber seitdem, jedenfalls die meisten von ihnen, diese Gewinne wieder abgegeben. AMC-Aktie ist angeschlagen Die Aktie von AMC hat nicht nur in den vergangenen Wochen trotz der gestrigen Erholung deutlich verloren, sondern auch die Unterstützung bei rund 40 Dollar unterschritten. Da auch der MACD (Momentum) deutlich zurückgegangen ist, droht eine Korrektur bis auf die nächste Unterstützung bei rund 20 Dollar. Ein Lichtblick ist die ansteigende 200-Tagelinie (rot) etwas unterhalb der Unterstützungslinie. Enthaltene Werte: US0758961009,US36467W1099,CA09228F1036,US00165C1045,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )