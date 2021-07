Next.e.GO Mobile gibt den Bau einer weiteren Autofertigung in Bulgarien bekannt. Diese erste voll vernetzte Mikrofabrik in der BEV-Industrie soll eine Kapazität von bis zu 30.000 Fahrzeugen pro Jahr bieten und im ersten Quartal 2024 durchstarten. Der deutsche Elektroautohersteller Next.e.GO Mobile hat innerhalb kurzer Zeit Höhen und Tiefen durchlaufen. Vom zwischenzeitlichen Insolvenzverfahren bis hin zur Ankündigung des Verkaufstarts für die Sonderedition des e.GO Life Next in Deutschland waren ...

