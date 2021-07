Frequentis schließt aktuell mehrere Tausend Bedienplätze der Deutschen Bahn an die digitale Frequentis-Kommunikationsplattform FTS 3020 an. Aktuell ist FTS 3020 in mehr als 25 Ländern an über 10.000 Bedienplätzen im Einsatz. Diese hochverfügbare Lösung hilft die ältere ISDN-Technik der Bedienplätze in die IP-basierte Netzwerkinfrastruktur zu integrieren. In Deutschland bringt sich Frequentis auch verstärkt in der Funkkommunikation abseits von Hauptstrecken in Stellung. So will die Deutsche Bahn bei 20 stillgelegten Strecken mit einer Länge von 245 Kilometern den Fahrbetrieb wieder aufnehmen. Für Frequentis, so Frequentis Key Account Manager Patrick Wirth, eröffnet sich damit ein weites Betätigungsfeld: Einzelne ...

