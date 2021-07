Heute im gabb: Um 10:54 liegt der ATX TR mit +0.27 Prozent im Plus bei 6855 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +2.22% auf 33.65 Euro, dahinter Agrana mit +1.54% auf 18.48 Euro und S Immo mit +1.53% auf 19.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15692 (+0.40%, Ultimo 2020: 13719). - Ganz enge Situationen im Aktienturnier-Achtelfinale- PIR-News: Frequentis, Andritz, Research zu Agrana und Andritz- Kurze zu bet-at-home.com- Unser Robot sagt: Post, Uniqa, AT&S auffällig, Herbert Eibensteiner führt im CEO Ranking- Börsegeschichte 16.7.: Heute 22 Jahre AT&S an der Börse, der Start erfolgte in Frankfurt- Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% vs. last gabb, +13.45% ...

