++ Europäische Märkte handeln höher ++ Inflationsrate der Eurozone bei 1,9% bestätigt ++ Puma hebt Prognose für 2021 an ++ Der DE30 versuchte sich am Freitag im Einklang mit seinen europäischen Konkurrenten zu erholen, wobei sich die Anleger auf die Unternehmensgewinne und die jüngsten Inflationsdaten der Eurozone konzentrierten. Die Aktien von Richemont (CFR.CH) stiegen um 2%, nachdem der Luxusgüterhändler seinen Quartalsumsatz mehr als verdoppelt hatte, unterstützt durch eine starke Performance seiner Schmuckmarken in Amerika. In der Zwischenzeit exportierte Rio Tinto (RIO.UK), der weltgrößte Eisenerzproduzent, im zweiten Quartal 76,3 Mio. Tonnen des stahlerzeugenden ...

