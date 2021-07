Der börsennotierte Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieter bet-at-home hat für sämtliche Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta eine ISO/IEC 27001-Zertifizierung erhalten. Der Fokus dieses weltweit definierten technischen und sicherheitsbezogenen Standards für die Sicherheit von Informationen und IT-Umgebungen liegt auf dem Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Informationen in einem Unternehmen und setzt neue Maßstäbe in der Verarbeitung von Daten der Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter. Darüber hinaus erleichtert die ISO 27001-Zertifizierung den Prozess von Lizenzanträgen in neuen Ländern und Regionen, wie das Unternehmen mitteilt, (Der Input von BSNgine für den ...

