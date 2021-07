Am 14. Juli endete die Nachfrist des Starwood-Angebots für CA Immo. Während der Annahmefrist, die am 9. April 2021 endete, wurden 2.413.980 CA Immo Aktien und 811 CA Immo Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennwert von 81.100.000 Euro in das Angebot eingeliefert, in der gesetzlichen Nachfrist weitere 25.730.695 CA Immo Aktien. Nach dem Settlement dieser zusätzlichen Aktienkäufe wird die Bieterin insgesamt 59.176.155 CA Immo Aktien halten. Dies entspricht 58,8 Prozent der gesamten ausstehenden Stimmrechte an der CA Immo. Wie berichtet, hat auch die S Immo ihre CA Immo-Position eingeliefert. Der Aktien-Angebotspreis von 37,00 Euro je CA Immo Aktie sowie die Nachzahlung an jene Beteiligungspapierinhaber, die das Angebot in der Annahmefrist angenommen haben, ...

