Der ATX konnte diese Woche leicht zulegen (+0,7%) und die 3.400-PunkteMarke wieder zurückerobern. In Europa waren vor allem Titel aus dem Rohstoffsektor gefragt (STOXX 600 Basic Resources +4,5%), an die Spitze der ATX-Kursliste setzte sich das zyklische Indexschwergewicht voestalpine. Nach Erhöhung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 legte UNIQA um +3,9% zu. Statt eines Vorsteuerergebnisses auf dem Niveau von 2018 (EUR 295 Mio.), erwartet Uniqa nun aufgrund verbesserter Profitabilität im versicherungstechnischen Kerngeschäft ein Ergebnis vor Steuern von EUR 330 bis 350 Mio. Wir sehen weiterhin deutliches Kurspotential und bleiben bei unserer Kaufempfehlung. Die Titel der Telekom Austria konnten in dieser Woche nach Veröffentlichung des Trading Statements für das 2 ....

Den vollständigen Artikel lesen ...