Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" wieder die Unternehmens-News heimischer Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Neues Research zu Verbund: "In unserer aktuellen Analyse haben wir die gestiegenen Strompreise einfließen lassen. Diese bewegen sich derzeit auf einem Niveau von über EUR 70/MWh, was beinahe eine Verdoppelung im Jahresvergleich (EUR 40/MWh) bedeutet. Die Gründe für den Preisanstieg sind gestiegene Gaspreise, Engpässe aufgrund des kalten Winters und eine generell gestiegene Nachfrage durch die Wirtschaftserholung. Für das 2H21 erwarten wir, dass sich die Strompreise weiter über EUR 70/MWh bewegen werden. Unterstützend wirkt in unserem Model auch die Annahme höherer ...

