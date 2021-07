Aktien: Milliardenbelastungen durch Unwetter - diese Versicherer leiden

Anzeige / Werbung Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erwartet nach den Überschwemmungen im Westen Deutschlands das schadenträchtigste Jahr seit 2013. Versicherungsaktien bieten eine Short-Chance. Im Gegensatz zum Verband, hält sich die größte deutsche Erstversicherung Allianz bisher mit Schätzungen zu Schäden durch die Überschwemmungen im Westen Deutschlands zurück. Zu den aktuellen Schäden hätte er noch keine Informationen, zu kommunizieren hieß es vom Münchner DAX-Konzern. Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Anfang August werde er sich voraussichtlich zu den Elementarschäden im ersten Halbjahr äußern. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Allerdings dürfte das Unternehmen kaum zu Aussagen zu den aktuellen Ereignissen herumkommen. Diese sind aufgrund der Wassermassen, die sich durch den Westen ziehen immer noch sehr dynamisch. Noch zögerlicher als die Allianz äußerte sich der größte deutsche Rückversicherer Münchener Rück: Als Rückversicherer sei er erst in der zweiten Linie betroffen. Er müsse erst einmal auf die Schätzungen der Erstversicherer warten. Rückversicherer agieren quasi als Versicherer der Erstversicherer. Dadurch können große Risiken auf mehrere Versicherungsunternehmen verteilt werden. Die nun zu erwartenden Schadensleistungen der Konzerne dürften durchaus das Potenzial haben, die Prognosen und die Ergebnisse der Versicherungen deutlich zu beeinflussen. Vor acht Jahren hatten Sach- und Kfz-Versicherer laut GDV 9,3 Mrd. Euro für Naturkatastrophenschäden in Deutschland zahlen müssen, gefolgt vom Jahr 2017 mit gut drei Mrd. Euro. Allianz-Aktie ist angeschlagen Die Aktie der Allianz war allerdings bereits vor den Überschwemmungen angeschlagen und tendierte seit Monaten seitwärts zwischen knapp 200 uns 220 Euro. Die Untergrenze wird derzeit wieder getestet, unterstützt durch einen fallenden MACD (Momentum). Die nächste Unterstützung liegt an der 200-Tagelinie (rot) bei 200 Euro. Enthaltene Werte: DE0008404005,US0378331005,DE0008232125,DE0008430026,US60770K1079

