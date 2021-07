Mit dabei ist der Chemiehersteller Kuraray, der seine Stand-orte in Deutschland und Europa bereit für das 5G-Zeitalter machen will. In Troisdorf werden Polyvinylbutyral-(PVB)-Folien hergestellt, die als Zwischenlagen in anspruchsvollen Sicherheitsverglasungen für Automotive und Architektur zum Einsatz kommen. Ein Anwendungsfall, der beim Projekt getestet wird, ist ein 5G-Werkzeugkoffer, der beispielsweise aus der Ferne Wartungsarbeiten an den Produktionsanlagen oder Serviceeinsätze bei Kunststoffverarbeiter ermöglicht. Mit neuen Technologien wie der Mixed Reality (MR)-Brille erhalten die Pro-zessingenieure und Techniker des Unternehmens ein exaktes virtuelles Bild der Anlagen und können auf zusätzliche Informationen wie Echtzeit-Daten, Betriebsanleitung und Konstruktionspläne zugreifen.

Virtuelle Technologien

"Mit dem 5G-Werkzeugkoffer können sich unsere Ingenieure ein detailliertes Bild von der Situation machen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und Mitarbeitern präzise Anleitungen geben, etwa um Störungen zu beheben", sagt Dr. Holger Stenzel, Standortleiter Troisdorf. Die neue Technologie ermöglicht es, zukünftig Fachkompetenzen noch besser zu verknüpfen, ...

