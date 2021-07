Inflation war gestern. Die Profis unter den Anlegern, die weltweit über 600 Milliarden Dollar bewegen, sehen die großen Risiken für die Stabilität des Aktienmarktes mittlerweile wo ganz anders. Dies deutet sich in der jüngsten Bank of America Merrill Lynch Fund Manager Survey an. Überwogen im März noch die Fondsmanager, die in der Inflation ein Problem für die Aktienbörsen sahen, hat sich das Blatt in der Juli-Umfrage gewandelt. Heute sehen nur noch 22% der Befragten eine weiter anziehende Inflation. ...

