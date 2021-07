Die Analysten der Commerzbank bestätigen die Halten-Empfehlung für Uniqa und erhöhen das Kursziel von 7,0 auf 8,0 Euro. Bei der Vienna Insurance Group bleiben die Commerzbank-Analysten ebenfalls auf "Halten" und heben das Kursziel von 23,0 auf 26,0 Euro an. Wood & Co erhöht die Empfehlung für die S Immo-Aktie von Halten auf Kaufen und das Kursziel von 17,1 auf 23,9 Euro. Exane BNP Paribas bestätigt Wienerberger mit Outperform und erhöht das Kursziel von 39,0 auf 40,0 Euro. Die Berenberg Bank bekräftigt Wienerberger mit Kaufen und erhöht das Kursziel von 38,0 auf 41,0 Euro. Barclays bestätigt das Equal-Weight Rating für A1 Telekom Austria und passt das Kursziel von 7,1 auf 7,2 Euro an. Goldman Sachs bestätigt das Buy ...

