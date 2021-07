Die Aktie von Delivery Hero legt am Montag um 1,73% auf 123,40 Euro zu und nähert sich der oberen Begrenzung des symmetrischen Dreiecks. Bei einem Ausbruch nach oben könnte der Kurs den Bereich um die 141-Euro-Marke anvisieren - an diesem Widerstand sind die Käufer in diesem Jahr bereits drei Mal gescheitert. Ein bullisches Szenario wird durch die übergeordnete Aufwärtstrendlinie und die neue Trendstruktur unterstützt - durch den jüngsten Impuls, der mit dem Junitief begann und mit dem Julihoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...