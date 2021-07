Wieder steigende Corona-Infektionszahlen schüren Zweifel am Konjunkturaufschwung. Dazu kommen Inflationsängste. Mittel- und langfristig zeigen sich viele Analysten aber optimistisch. 19. Juli 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Trotz gut angelaufener Berichtssaison geht es etwas holpriger zu am Aktienmarkt: Am Montagmorgen steht der DAX bei 15.330 Punkten etwa 1,3 Prozent im Minus. Noch vergangenen Mittwoch hatte er mit 15.810 Punkten einen weiteren Rekordstand erreicht, begann dann aber zu schwächeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...