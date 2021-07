Von Kite Pharma, einer Tochter des amerikanischen Biotechkonzerns Gilead, übernimmt BioNTech eine Produktionsstätte in Gaithersburg im US-Bundesstaat Maryland, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte.Sie soll die bestehende Zelltherapie-Produktionsstätte in Idar-Oberstein ergänzen und die Entwicklung von Krebsarzneien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...