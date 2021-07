Die BTV erwartet - auf Basis der aktuellen Hochrechnung - ein Konzernergebnis (Konzernjahresüberschuss vor Steuern) zum 31.12.2021 in einer Bandbreite zwischen 53,0 und 60,0 Mio. Euro. Im Vergleich zu dem im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlichten Ausblick zum 31.12.2021 würde dies einen Anstieg von rund 30 Prozent bedeuten. Ausschlaggebend für die signifikant positive Entwicklung ist, dass das Zinsergebnis, der Provisionsüberschuss sowie insbesondere die Erträge aus at equity-einbezogenen Unternehmen jeweils über den dem Budget zu Grunde gelegten Werten liegen, so die BTV

Den vollständigen Artikel lesen ...