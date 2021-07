Bei der Post zeigte sich in den ersten sechs Monaten 2021 eine Erholung der wirtschaftlichen Aktivitäten. Die Umsatzerlöse der Österreichischen Post sind gemäß den vorläufigen Zahlen in den ersten sechs Monaten 2021 um 28,4 Prozent auf 1.260 Mio. Euro gestiegen. Dazu beigetragen habe auch die seit 25. August 2020 vollkonsolidierte türkische Gesellschaft Aras Kargo mit rund 160 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse der Österreichischen Post setzen sich aus der Division Brief & Werbepost mit 608 Mio. Euro (+3,0%), der Division Paket & Logistikmit 628 Mio. Euro (+70,7 Prozent; +27,0 Prozent exkl. Aras Kargo) sowie der Division Filiale & Bank mit 34 Mio. Euro (+18,9 Prozent) zusammen. Im 1. Halbjahr 2021 wird ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 103 Mio Euro erwartet. Auf ...

