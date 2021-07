Die Novem Group, Anbieter von Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum, notiert neu im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Preis der Aktie lag bei 16,50 Euro, der Ausgabepreis bei 16,50 Euro. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vorbach beschäftigt rund 5.700 Mitarbeiter*innen. Im vergangenen Jahr erzielte Novem einen Umsatz von über 600 Mio. Euro. Die in Wien gelistete XB Systems AG hat mit der US-amerikanischen Bankengruppe Boustead einen Deal über zusätzliches Kapital und einem Listing an der Nasdaq bis zum 1. Quartal 2022 vereinbart. Man habe sich für eine Notierung an der Nasdaq entschieden, weil dies ein hochdynamischer Marktplatz sei, insbesondere für Unternehmen der eSports- und ...

