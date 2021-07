Vorgeworfen wurden der Bank Fehler in der Beratung im Zusammenhang mit dem Verkauf von an die Volatilität gebundene ETP (exchange-traded products). So habe die Bank einen Teil ihrer Kunden zu wenig vor unangemessenen Investitionen in die komplexen Finanzprodukte geschützt, wie die SEC am Montag mitteilte.Es handelt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...