Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1783 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor.Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich bei einem Stand von 0,9195 weiter in einer engen Spanne um die 0,92er Marke. Ein Euro kostet 1,0834 Franken und damit in etwa so viel wie am Montagabend.Belastet wird der Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...