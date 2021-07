Valmet hat eine Absichtserklärung zur Fahrzeugfertigung mit Lightyear unterzeichnet. Für das niederländische Startup baut der Zulieferer und Auftragsfertiger ab 2022 eine Exklusivserie und steigt damit wieder in die E-Autofertigung ein. Der Zulieferer und Auftragsfertiger Valmet Automotive wird bald wieder ein reines Elektrofahrzeug fertigen. Nach dem Engagement für den Elektro-Kleinwagen Think City des norwegischen Unternehmens Think Global in den Jahren 2009 bis 2010 sowie der Fertigung des mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...