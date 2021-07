Die US-Indizes zeigen am Dienstag vorbörslich keine großen Kursveränderungen. Der Future auf den Dow Jones wird nach dem gestrigen starken Ausverkauf leicht im Plus bei 33.960 Punkten gehandelt. Am Montag hatte der US-Leitindex mit einem Rückgang von 2,09% den stärksten Tagesrückgang seit neun Monaten markiert, da viele Länder darum kämpfen, den Ausbruch der sich schnell ausbreitenden Delta-Variante einzudämmen. Weitere Lockdowns und andere Einschränkungen könnten die weltweite Konjunkturerholung ...

