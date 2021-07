++ Europäische Märkte werden leicht höher eröffnen ++ US-Immobiliendaten und API-Bericht ++ Netflix meldet Q2-Ergebnisse ++ Die Futures-Märkte deuten auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Kassasitzung nach dem gestrigen starken Ausverkauf hin. Der Wirtschaftskalender für heute ist leicht. Den Anlegern werden am Vormittag die polnische Industrieproduktion und am Nachmittag Daten zum US-Wohnungsmarkt angeboten. Öl könnte am späten Abend, wenn der API-Bericht veröffentlicht wird, etwas ...

