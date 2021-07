Die Motan Holding, Konstanz, hat die Bolder Automation, Limburg, zum 1. Juli 2021 übernommen und stärkt damit insbesondere das Leistungsportfolio in den Bereichen Extrusion und Blasformen. Bolder Automation wurde 1993 von Dr. Georg Bolder im hessischen Limburg an der Lahn gegründete und geleitet. Das Unternehmen hat sich auf die Steuerung kontinuierlicher Prozesse in der Kunststoffindustrie, vor allem an Extrusions- und Blasformanlagen, spezialisiert. Bolder kooperiert seit 2001 in verschiedenen ...

