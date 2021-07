Der Anlagenbauer VTU und der Automatisierungs-Spezialist T&G haben eine Kooperation im Bereich Cybersecurity für Produktionsanlagen und Infrastruktur geschlossen. Das Thema soll so bereits in der Anlagenplanung berücksichtigt werden. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen den Cybersecurity-Aspekt bereits in der Planung und Entwicklung von Produktionsanlagen berücksichtigen. Bei einem europaweit tätigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...