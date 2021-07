Die Analysten der Bank of America stuften die Erste Group von Neutral auf Buy hoch und vergebn ein Kursziel in Höhe von 37,60 Euro. HSBC bestätigt für A1 Telekom Austria die Kauf-Empfehlung und erhöht das Kursziel von 8,0 auf 8,1 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen ihre Kauf-Empfehlung für Andritz. Das Kursziel steigt von 53,00 Euro auf 55,00 Euro an.

Den vollständigen Artikel lesen ...