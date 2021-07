Heute im gabb: Um 12:24 liegt der ATX TR mit +0.55 Prozent im Plus bei 6693 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.45% auf 8.78 Euro, dahinter Zumtobel mit +1.95% auf 8.35 Euro und Warimpex mit +1.92% auf 1.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15176 (+0.28%, Ultimo 2020: 13719). - Wieviele Mrd. die OeNB in Aktien hält- CA Immo präsentiert als 35. Unternehmen in der Austrian Visual Worldwide Roadshow- Virtuell VST Bulding vs. Mayr-Melnhof und Verbund vs. Addiko Bank- PIR-News: Andritz, Post, Immofinanz, FMA, Research zu Andritz, A1 Telekom Austria und Erste Group- Kurze zu SBO, Amag, BTV, bet-at-home.com- Unser Robot sagt: Uniqa, Polytec, Agrana und weitere Aktien auffällig, Andreas Gerstenmayer führt den - Börsegeschichte 20.7.: ...

