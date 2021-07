Der französische Assetmanager La Financiere de L'Echiquerie hält per 15. Juli 4 Prozent an SBO, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Des weiteren wurde seitens SBO informiert, dass Vorstand Klaus Mader 1500 Aktien zu je 30,35 Euro erworben hat. Amag erhöht insbesondere aufgrund der anhaltend positiven Marktentwicklungen im Primäraluminiumbereich (Segment Metall) die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Der Amag-Vorstand erwartet ein Gesamtjahres-EBITDA zwischen 155 und 175 Mio. Euro, davor lag die Prognose bei 125 bis 140 Mio. Euro. Die BTV erwartet - auf Basis der aktuellen Hochrechnung - ein Konzernergebnis zum 31.12.2021 in einer Bandbreite zwischen 53,0 und 60,0 Mio. Euro. Im Vergleich zu dem im Lagebericht für das ...

