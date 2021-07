Ulrich Bartel hat mit Wirkung zum 2. Juni 2021 die Leitung der Coperion-Gruppe, Stuttgart, übernommen. Er folgt auf Kimberly K. Ryan, die zum Executive Vice President von Hillenbrand, dem Mutterkonzern von Coperion, berufen wurde. Ulrich Bartel ist seit 1990 bei Coperion tätig. Er war zwölf Jahre lang in Führungspositionen bei Coperion-Gesellschaften in Japan, China, Singapur und den USA aktiv. Seit 2014 leitete er als Präsident die Polymer Division, in die alle Produktbereiche rund um Kunststoffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...