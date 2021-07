AT&S geht eine Partnerschaft mit dem Bienen-Startup "BeeAndme" ein. "Die Bienenstöcke sind unser Beitrag zum Natur- und Artenschutz und zum Erhalt der Biodiversität", sagt Theresa Gruber, AT&S Corporate Sustainability. In Kooperation mit dem Startup BeeAndme wird genau diese Biodiversität digital sichtbar gemacht. Die Bienen werden mittels IoT-Lösung überwacht - Data Mining und Machine Learning sind hier nur einige der Stichworte - und Gamechanger, welche die Technologie-Entwicklung von AT&S antreiben. Während die Bienen zu den Wolken fliegen, werden ihre Daten in der Cloud ausgewertet und an Endgeräte ausgespielt. Via Predicitve Analytics kann sich jeder von der Gesundheit der Bienen und auch vom Fortschritt der Honigproduktion ...

