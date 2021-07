Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG; FRA: A2ARTX) möchte beweisen, dass die Geschichte des einst bedeutenden Gold-Silber-Kupfer-Distrikts La Plata im US-Bundesstaat Colorado fortgeschrieben werden kann. La Plata, so die These, beherbergt in Wahrheit einen riesigen polymetallischen Schatz, der bei der historischen Exploration durch Rio Tinto und Freeport-McMoRan in den 50er und 70er Jahren übersehen worden ist. Metallic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...