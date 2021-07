Seit 100 Jahren und heute in vierter Generation führt die Familie Vollherbst die Etikettendruckerei Vollherbst am Kaiserstuhl. Zum Jubiläumstag am 05. Juli 2021 wurde das Leitmotiv des Gründers "Beharrlichkeit führt zum Ziel" erneut zu Papier gebracht. Franz Anton Vollherbst druckte am 05. Juli 1921 erstmalig auf seiner Tiegeldruckpresse den Satz "Beharrlichkeit führt zum Ziel". Die Familie Vollherbst besaß damals bereits Weinberge und Franz Anton (1888-1962) erlernte das Buchdrucker-Handwerk. Er begann, für sich und andere Winzer die ersten Weinetiketten zu drucken. Sohn Franz Vollherbst (1925-1998) ...

