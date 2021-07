Die Korrektur in nur sechs Handelstagen hat den Deutschen Aktienindex in der Spitze fast 800 Punkte gekostet - eine Entwicklung, die an das Frühjahr des vergangenen Jahres erinnert. Auch der Grund ist auf den ersten Blick der gleiche: steigende Infektionszahlen und die Angst vor politischen Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Allerdings haben sich inzwischen die Rahmenbedingungen verändert. Zum einen liegt aktuell eine eindeutige Entkopplung zwischen Infektionszahlen und Hospitalisierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...