Auf rund 6.000 m² entsteht in Neuhausen das neue Technikzentrum von Fanuc, welches künftig das europäische Entwicklungszentrum und die europäische technische Supportorganisation des Unternehmens beherbergen wird. Die Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten ist für 2023 geplant. Es ist bereits das vierte Gebäude auf dem Gelände in Neuhausen. Ab 2023 soll dann der technische Support von Fanuc für Europa und das europäische Entwicklungszentrum dort einziehen. Beide Bereiche sind seit 2017 in Neuhausen ...

