BRAIN Biotech AG: Neuartiges Tool zur Genom-Editierung: Internationalisierung des Patentschutzes Daimler hebt Ausblick free Cashflow auf "leicht" unter VJ (alt: "deutlich") - zuversichtlicher für Lkw-Sparte GFT Technologies hebt nach erneut gestiegenen Auftragseingängen die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat im ersten Halbjahr 2021 gut ein Drittel weniger verdient SAP mit weniger Einbußen als befürchtet - Hebt Ausblick an Software AG erzielt zweistelliges Umsatzwachstum im Digital Business - bestätigt Jahresprognose Sartorius verdoppelt Nettogewinn DWS moniert vor Volkswagen-HV großes Spektrum an Governance-Defiziten ASML erhöht Umsatzprognose auf +35% (bisher +30%) - ...

