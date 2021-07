Nachdem das Biotech Unternehmen (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in den letzten Handelswochen in einer breiteren Seitwärtsbewegung gefangen war, kann der Kurs in den letzten 6 Börsensitzungen wieder deutlich zulegen. Am gestrigen Handelstag kletterte die Aktie erneut auf ein neues Allzeithoch bei 214 Euro. Zur Stunde steht BioNTech bei aktuell 208 Euro. Wir sehen hier weiter Potential nach oben! BioNTech Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...