Die öffentliche Abstimmung für den führenden jährlichen Verpackungsdesign-Wettbewerb für junge Talente in Europa - der Pro Carton Young Designers Award 2021 - ist nun offiziell eröffnet. Ein Voting ist möglich bis Ende August, der Gewinner wird im Rahmen einer virtuellen Online-Festveranstaltung am 6. September 2021 bekanntgegeben. Der Wettbewerb ist im Laufe der Zeit kontinuierlich gewachsen, und trotz der Herausforderungen durch die Pandemie ist dies auch im Jahr 2021 nicht anders. In diesem Jahr gingen insgesamt 643 Teilnahmebeiträge ein, das bedeutet eine Vervierfachung im Vergleich zur Anzahl ...

