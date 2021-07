Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006459324) will der am 26. August 2021 stattfindenden Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 4,00 Euro je Aktie auszuschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 126,00 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit 3,17 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2019 wurde keine Dividende ausgeschüttet. Wie am Mittwoch berichtet wurde, soll der ordentlichen Hauptversammlung im kommenden Jahr 2022, ...

