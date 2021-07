HAMBURG (dpa-AFX) - Der kanadische Vermögensverwalter Brookfield hat laut Kreisen Interesse am Hamburger Immobilienunternehmen Alstria Office . Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg an diesem Mittwoch berichtete, erwägt Brookfield ein Angebot für das deutsche Unternehmen. Die Aktie der Hamburger stieg am Nachmittag um mehr als vier Prozent auf 17,75 Euro./knd/stk