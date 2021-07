Die technische Gegenbewegung nach den Kursverlusten am Aktienmarkt zu Wochenbeginn ging heute in die Verlängerung. Aber die Skepsis der Anleger in Frankfurt gegenüber der Erholung ist spürbar größer als an der Wall Street. Das Tauziehen zwischen der Angst vor zu starken Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und der Hoffnung, dass alles nicht so schlimm werden wird, hält an. In den USA scheint man neue Lockdown-Maßnahmen als weniger realistisch zu betrachten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...